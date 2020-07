Maddie McCann, «cercate il corpo nei pozzi»: l’ultima sconvolgente svolta dell’indagine (Di lunedì 13 luglio 2020) Non c’è fine all’orrore: anzi. Più si acquisiscono nuovi dubbi. Più aumentano i sospetti e l’indagine sulla scomparsa di Maddie McCann prende un nuovo corso, più il mostro del mistero allunga i suoi tentacoli. Eppure, dopo la sparizione della piccola inglese, sembra davvero difficile pensare a qualcosa di ulteriormente inquietante. Qualcosa che sia più terrificante di una bimba letteralmente svanita nel nulla una notte d’estate del 2007: mentre dormiva nella stanza di un resort portoghese a Praia de Luz, e i genitori erano a cena con altri amici. Eppure… Si cerca nei pozzi dell’Algarve… Maddie, la polizia portoghese cerca il corpo nei pozzi Eppure, da quando il sospettato numero uno, Christian ... Leggi su secoloditalia

