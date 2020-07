Libertà negata a Patrick Zaki: resta in carcere in Egitto per altri 45 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) I legali di Patrick Zaki chiedono la scarcerazione ma viene respinta dal tribunale dell’Egitto: altri 45 giorni in carcere per lo studente bolognese Patrick Zaki continua a vivere il proprio incubo in Egitto. Lo studente di 27 anni dell’Università di Bologna, svolgeva un dottorato ed è un’attivista per i diritti umani. Zaki documentava il tutto attraverso dei canali social. Ma ben 158 giorni fa, Patrick viene arrestato all’aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane e portato in carcere. Le accuse che pendono su di lui al momento sono: fomento di manifestazioni per rovesciare il governo locale, aver ... Leggi su bloglive

