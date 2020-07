Iva Zanicchi garage allagato e problemi in giardino dopo una brutta grandinata (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) La pioggia ha sorpreso Iva Zanicchi, la cantante alle prese con il suo garage allagato dopo un temporale e una violenta grandinata Il temporale e la grandinata hanno sorpreso Iva Zanicchi che è stata immortalata da suo compagno mentre è alle prese con il garage allagato. Fausto Pinna, compagno della cantante, ha scattato delle FOTO e un video mentre la Zanicchi era in mezzo all’acqua. Iva sembrava confusa e amareggiata di quanto era successo a causa della pioggia e della grandine che erano cadute. La cantante è stata ripresa dal compagno mentre era in giardino. Lo spazio esterno è stato sommerso dall’acqua che in pochi minuti ha inondato tutto. Il ... Leggi su kontrokultura

