Il Comitato verità e giustizia per le vittime del Covid presenta altre denunce e chiede alla von der Leyen di vigilare sulle inchieste. “In Lombardia segni di indicibili crimini contro l’umanità” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Lo scorso marzo, il mondo ha espresso vicinanza al dolore delle nostre comunità di Bergamo e Brescia che, da sole, contano undicimila vittime di coronavirus. Uno scenario unico e senza precedenti sull’intero pianeta. Vi scriviamo per chiedere la vostra supervisione sulle indagini in corso in Lombardia, che stanno seguendo centinaia di denunce legali presentate ai pubblici ministeri in tutta la regione”. E’ quanto scrive il Comitato Noi denunceremo- verità e giustizia per le vittime di Covid-19 in una lettera inviata alla presidentessa della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen e al presidente della Corte europea dei diritti ... Leggi su lanotiziagiornale

