Highlights e gol Trapani-Benevento 2-0: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Trapani-Benevento, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. In Sicilia i ragazzi di Castori trovano una vittoria fondamentale per la lotta salvezza grazie alle reti di Pagliarulo e Coulibalu, gli ospiti invece sembrano ormai sazi dopo una cavalcata straordinaria che li ha portati diritti alla Serie A con numeri da record. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - sportface2016 : #InterTorino: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? -