Giugliano, “Il Consorzio” compie tre anni: in scena l’iniziativa “Il Rione dei Sapori” (Di lunedì 13 luglio 2020) Giugliano. Cantori della tradizione e prodotti tipici del territorio per festeggiare i tre anni de “Il Consorzio” di corso Campano a Giugliano. Canzoni partenopee cantate da artisti vestiti da popolani, come se il punto vendita fosse un vero Rione. In questa atmosfera “Il Consorzio” ha voluto regalare ai propri clienti qualche momento di allegria. A … L'articolo Giugliano, “Il Consorzio” compie tre anni: in scena l’iniziativa “Il Rione dei Sapori” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

micillom5s : Il Governo per il nostro territorio. 500 milioni per il masterplan per il fiume Sarno. 500 milioni per il litorale… - gatasch : RT @TrueNeldot: Giugliano (NA). Demolito oggi, nel fragoroso silenzio di sovrintendenze e media, il Villaggio Zaccaria, una grande masseria… - ItaliaNostra_LO : RT @Italia_Nostra: @Italia_Nostra Un casale del Settecento, probabilmente ancora più antico è stato abbattuto per il piano casa. Questa la… - StalinZio : RT @TrueNeldot: Giugliano (NA). Demolito oggi, nel fragoroso silenzio di sovrintendenze e media, il Villaggio Zaccaria, una grande masseria… - MarcoCampa10 : RT @tanzmax: meritiamo la peste bubbonica, altro che il #covid In Campania, un borgo del ‘700 distrutto per costruire un residence con pisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano “Il VIDEO - In diretta la rubrica giornaliera Facciamo Storie: La scuola stabiese ai tempi del coronavirus IlCorrierino.com