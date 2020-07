Francesco Chiofalo choc: "Non vuole più fare controlli" dopo il tumore al cervello (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesco Chiofalo, da quello che racconta la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, non vuole sottoporsi ai controlli. Lo scorso anno, lo ricordiamo, scoprì di avere un tumore al cervello. Si sottopose ad un delicatissimo intervento chirurgico. Oggi sta meglio. Ad settimanale Dipiù la 22 enne replica al fidanzato con una lettera. “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”, scrive la Fiordelisi. “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male ... Leggi su liberoquotidiano

