Fiorentina, la squadra femminile cambia nome: è nata la ACF Fiorentina femminile (Di lunedì 13 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha annunciato il cambio della denominazione della squadra femminile Nella giornata odierna la Fiorentina ha annunciato il cambio della denominazione della propria squadra femminile. La Fiorentina Women’s diventa così ACF Fiorentina. 🔠 cambiamo nome! Da oggi saremo la ACF Fiorentina femminile!📰 Raduno al via ➡️ https://t.co/9uQkbqfb04#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/DgDG1vTPvD — ACF ... Leggi su calcionews24

