Evade dai domiciliari, viene rintracciato dai carabinieri e condotto in carcere (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma è stato tratto in arresto dai carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, nel corso di un servizio di pattuglia, accertavano che un 40enne detenuto agli arresti domiciliari non era presente nell’abitazione statuita per la misura cautelare. rintracciato nel pieno centro della Città del Tricolle, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, tradotto alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : EVADE DAI DOMICILIARI: 40ENNE ARRESTATO IN FLAGRANZA DAI CARABINIERI - PugliaStream : A 87 anni evade dai domiciliari per andare al bar a bere qualcosa di fresco - CronacaFlegrea : Evade dai domiciliari per una passeggiata, arrestato 35enne di Monte di Procida - infoitinterno : Esce da casa ed evade i domiciliari: arrestato di nuovo dai carabinieri - infoitinterno : Malè: evade dai domiciliari per bere una birra con gli amici. Condannato ad altri 6 mesi di reclusione -