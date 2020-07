“È tutta finzione”. Adriana Volpe, l’attacco sui social è pesantissimo (Di lunedì 13 luglio 2020) Adriana Volpe, ex star del Grande Fratello Vip, si è concessa un week end all’insegna del relax in un parco acquatico, mostrandosi più in forma che mai. Su Instagram, la conduttrice ha postato alcuni video in cui si diverte, fra scivoli e piscine, con un fisico invidiabile. Dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini è tornata di recente in televisione con ”Ogni Mattina” e solo qualche giorno fa c’è stato un nuovo scontro con l’ex collega Giancarlo Magalli. Su Facebook Magalli aveva pubblicato un’immagine con la scritta: “0.9%” e un’emoticon che invita al silenzio. Poi aveva aggiunto: “Chi deve capire capisce. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Giancarlo Magalli aveva deciso di pubblicare questo post dopo ... Leggi su caffeinamagazine

