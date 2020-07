Ditta fantasma non dichiara il reddito per anni: sequestro milionario (Di lunedì 13 luglio 2020) Un blitz dei finanzieri di Vicenza ha posto sotto sequestro una Ditta individuale con sede a Schio e il suo titolare, anche lui scledense. L’uomo non aveva presentato dichiarazioni fiscali per 5 anni ma le indagini lo hanno incastrato. Gli accertamenti preliminari sulla base di gravi indizi hanno portato alla luce il «sommerso d’azienda» che … L'articolo Ditta fantasma non dichiara il reddito per anni: sequestro milionario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

bizcommunityit : Ditta fantasma, sequestro milionario al titolare, i finanzieri: «Questo è... - angiuoniluigi : RT @leggoit: Ditta fantasma non paga le tasse per anni: sequestro milionario al titolare. I finanzieri: «Questo è l'evasore tipo» https://t… - leggoit : Ditta fantasma non paga le tasse per anni: sequestro milionario al titolare. I finanzieri: «Questo è l'evasore tipo» - Alessan54335863 : @LaSabri05506139 @gigi_gno @fattoquotidiano Tipo ridicolo? Vabbè.... comunque pensa ai milioni di euro buttati da Z… - vladilabate : @NicolaMelloni @DM_Deluca Non sottovalutarei il voto identitaria alla 'ditta': in una stagione in cui sono mancate… -

Ultime Notizie dalla rete : Ditta fantasma Ditta fantasma, sequestro milionario al titolare, i finanzieri: «Questo è... Il Gazzettino Ditta fantasma non dichiara il reddito per anni: sequestro milionario

Un blitz dei finanzieri di Vicenza ha posto sotto sequestro una ditta individuale con sede a Schio e il suo titolare, anche lui scledense. L’uomo non aveva presentato dichiarazioni fiscali per 5 anni ...

Azienda fantasma a Vicenza, evase tasse per un milione e 700 mila euro

VICENZA. Negli scorsi giorni i finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza delle imposte evase di circa 1,7 milioni ...

Un blitz dei finanzieri di Vicenza ha posto sotto sequestro una ditta individuale con sede a Schio e il suo titolare, anche lui scledense. L’uomo non aveva presentato dichiarazioni fiscali per 5 anni ...VICENZA. Negli scorsi giorni i finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza delle imposte evase di circa 1,7 milioni ...