Diritti d'autore: per la Consulta è legittimo lo stop al monopolio Siae (Di lunedì 13 luglio 2020) AGI - E' stato un atto legittimo il ricorso da parte del governo alla decretazione d'urgenza per disciplinare l'intermediazione del diritto d'autore anche in favore di organismi di gestione collettiva diversi dalla Siae: il provvedimento "era sorretto da adeguate ragioni di necessità e urgenza". è quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 149 depositata oggi (relatore Giuliano Amato), dichiarando perciò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma l, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 2019, che era stata sollevata dal Tar del Lazio per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione (carenza dei presupposti di necessità e urgenza). La ... Leggi su agi

GiuseppeConteIT : Il genocidio di #Srebrenica di 25 anni fa rimane una delle pagine più buie della storia europea, frutto di odio e d… - poliziadistato : #grazieanomeditutti Il #CapodellaPolizia 'questo evento qui al @viminale che è il Ministero dei diritti e delle lib… - SimoneCosimi : La cosa peggiore è il tizio che si mette di fronte per impedire la ripresa. I superman con i diritti (negati) degli… - perrysorbit : Daisies in spiaggia I MIEI DIRITTI - ciammina : RT @fallenvalien: A me preoccupano quelle che non rispettano la decisione di alcune attiviste per i diritti delle donne di non definirsi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti d autore Ecco Cathy La Torre, l'avvocata dei diritti civili candidata sindaca di Bologna Il Messaggero Morta Zindzi Mandela, la figlia più giovane di Nelson Mandela

La figlia del campione dei diritti umani è deceduta in un ospedale di Johannesburg.Ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, la figlia dei Mandela divenne famosa nel 1985, quando il governo… Leggi ...

Diritti d'autore: per la Consulta è legittimo lo stop al monopolio Siae

La Consulta rileva che con la disposizione censurata il governo ha inteso eliminare il monopolio della Siae nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, attività che aveva già destato dubbi ...

La figlia del campione dei diritti umani è deceduta in un ospedale di Johannesburg.Ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, la figlia dei Mandela divenne famosa nel 1985, quando il governo… Leggi ...La Consulta rileva che con la disposizione censurata il governo ha inteso eliminare il monopolio della Siae nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, attività che aveva già destato dubbi ...