Coronavirus 13 luglio: numeri ancora alti in Lombardia (Di lunedì 13 luglio 2020) L’aggiornamento dei dati Regione per Regione della pandemia di Coronavirus, il contagio al 13 luglio: numeri ancora alti in Lombardia. In questi giorni, da un lato preoccupa l’esplodere di focolai, soprattutto legati ai rientri dall’estero. Ma non è questa l’unica nota dolente per quello che riguarda il contagio da Coronavirus in Italia. I numeri sono … L'articolo Coronavirus 13 luglio: numeri ancora alti in Lombardia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - Agenzia_Ansa : Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di por… - poetanaif : Coronavirus, bollettino di oggi 13 luglio. In Toscana 4 nuovi casi - calciomercatoit : #Coronavirus - calano i contagi rispetto a ieri -