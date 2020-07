Canale 5, palinsesto autunno 2020: tutti i programmi (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante la giornata di oggi, sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per quanto riguarda l'autunno 2020 (dal 6 settembre fino al 31 ottobre 2020).Per quanto concerne Canale 5, iniziando dal prime-time, il lunedì e il venerdì andrà in onda il Grande Fratello Vip 5 che tornerà, quindi, con un doppio appuntamento settimanale; il martedì andrà in onda un film mentre il mercoledì sarà la serata dell'edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi e della fiction Made in Italy che proverà ad invertire la tendenza negativa per quanto riguarda la serialità Mediaset, non premiata negli ascolti; il giovedì sera andrà in onda Chi vuol essere milionario? mentre il sabato sera, ovviamente, spazio all'intoccabile Tu sì que ... Leggi su blogo

infoitcultura : Palinsesto 2020-2021 Canale 5: GF Vip, Live, Temptation. Date e dettagli - zazoomnews : Palinsesto 2020-2021 Canale 5: GF Vip Live Temptation. Date e dettagli - #Palinsesto #2020-2021 #Canale - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Canale 5 tira fuori dal cilindro il 14 luglio in prima serata #AllTogetherNow La Supersfida con #MichelleHunziker e #JAx… - DrApocalypse : Canale 5 non cambia: a settembre tornano GF Vip, Non è la D'Urso e Tu si que Vales - IlContiAndrea : Canale 5 tira fuori dal cilindro il 14 luglio in prima serata #AllTogetherNow La Supersfida con #MichelleHunziker e… -