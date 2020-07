Calciomercato Juventus, colpo in Francia: preso un difensore (Di lunedì 13 luglio 2020) Calciomercato Juventus, dalla Francia arriva un giocatore in grado di aiutare i bianconeri nella fase difensiva e anche per molti anni in futuro. La Juventus continua a vincere e a convincere ma non per questo non tiene d’occhio il futuro. Anzi, gran parte dei successi che il club bianconero colleziona ad ogni finale di stagione … L'articolo Calciomercato Juventus, colpo in Francia: preso un difensore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Calciomercato Juve: preso un difensore francese per 3 milioni di euro

La Juve si è assicurata uno dei difensori (centrale che si adatta anche al ruolo di terzino destro) più promettenti del calciomercato francese e internazionale: si tratta di Felix Nzouango, 17 anni. S ...

Calciomercato Juventus, pieni poteri ad uno solo!

Era tutto pronto per un suo addio a fine stagione, ma le cose sono cambiate. Ora dipenderà tutto da lui, anche il mercato. Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma Maurizio Sarri può continuare la sua ...

