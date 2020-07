Una reunion di Boris per una nuova miniserie: prende forma il progetto della quarta stagione (Di domenica 12 luglio 2020) "Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi": stavolta non è solo un auspicio ma un progetto a cui sta lavorando The Apartment, la società di produzione di Lorenzo Mieli. Lo stesso amministratore delegato della società ha confermato in un'intervista a Repubblica che una reunion di Boris è nell'aria, viste le condizioni particolarmente favorevoli ad un suo ritorno. A contribuire alla riscoperta di questa serie culto della prima decade del 2000, vero e proprio trattato sulla televisione in forma satirica, è stato il grande successo riscosso presso le nuove generazioni grazie alla distribuzione in streaming su Netflix, dove le tre stagioni ... Leggi su optimagazine

In arrivo una nuova miniserie su “Boris”, manca solo l’annuncio

Tra i progetti futuri, c'è l'attesa ritorno della serie tv in onda per la prima volta su Fox, nata dalla genialità di Mattia Torre. Il 19 luglio correrà il primo anniversario dalla prematura scomparsa ...

