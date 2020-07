Repubblica: I calciatori del Napoli vogliono battere il Milan per sdebitarsi con Gattuso (Di domenica 12 luglio 2020) Una partita difficile, ma soprattutto piena di emozioni, quella che attende questa sera Rino Gattuso al San Paolo contro il Milan. La prima volta da ex del tecnico del Napoli, scrive Repubblica, metterà sicuramente una marcia in più a tutta la squadra che giocherà per regalare una vittoria a Gattuso La partita di stasera diventa quindi pure l’occasione per gli azzurri per sdebitarsi nei confronti dell’uomo che li ha tirati fuori dai guai: trascinando Insigne e compagni dalle sabbie mobili di una stagione fallimentare alla vittoria del 17 giugno in Coppa Italia Sarà dunque una partita doppiamente emozionale sia per i giocatori che per il tecnico, ma l’idea del sorpasso del Milan è troppo ghiotto e non ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: I calciatori del #Napoli vogliono battere il #Milan per sdebitarsi con #Gattuso Battere la sua ex squa… - SportRepubblica : Giovani calciatori dalla Costa d'Avorio: cinque indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - ROBZIK : Addio a Jack Charlton, uno dei più famosi calciatori inglesi. Con il fratello Bobby vinse la Coppa del mondo a Wemb… - bauscione : @franvanni i calciatori invece? Sono passibili di critiche oppure no? Tra un gruppo di perdenti atavici e uno che h… - rep_parma : Giovani calciatori dalla Costa d'Avorio: cinque indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina [aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica calciatori Sindacato calciatori, accordo Tardelli-Calcagno? (E Tommasi va in politica...) la Repubblica Repubblica - Osimhen-Napoli, il ragazzo chiede ancora tempo: gli azzurri contano di chiudere aumentando l'offerta precedente

Per questo ha chiesto ancora più tempo e noi dobbiamo rispettare la volontà del calciatore. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli: sono bugie. (CalcioNapoli1926.it) Sull’ar ...

È morto Jack Charlton: con il fratello Bobby vinse i mondiali del 1966

E' morto nella sua casa di Northumberland. All'ex difensore del Leeds era stato diagnosticato un linfoma nell'ultimo anno. Charlton è stato uno dei personaggi più famosi nella storia del calcio ingles ...

Per questo ha chiesto ancora più tempo e noi dobbiamo rispettare la volontà del calciatore. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli: sono bugie. (CalcioNapoli1926.it) Sull’ar ...E' morto nella sua casa di Northumberland. All'ex difensore del Leeds era stato diagnosticato un linfoma nell'ultimo anno. Charlton è stato uno dei personaggi più famosi nella storia del calcio ingles ...