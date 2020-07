Premier League 2019/2020: Lacazette illude l’Arsenal, passa il Tottenham in rimonta (Di domenica 12 luglio 2020) Nel tanto atteso derby di Londra tra Tottenham e Arsenal, valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020, sono gli spurs ad ottenere i tre punti, sconfiggendo in rimonta i rivali e recuperando terreno importante in chiave Europa nonché avvicinando notevolmente il settimo posto. Dopo l’iniziale vantaggio degli uomini di Arteta con Lacazette, un regalo di Kolasinac che propizia il gol di Son e un’incornata vincente di Alderweireld ribaltano il punteggio, sancendo il trionfo del Tottenham. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH CRONACA – Gara molto fisica e piuttosto equilibrata, anche se tra i due club chi ha più rimpianti è decisamente l’Arsenal. I gunners passano in vantaggio al ... Leggi su sportface

Fifa 20 : TOTSSF Premier League garantita per il Summer Heat – Le soluzioni! Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quelle TOTSSF ...

Nuove sfide creazione rosa di 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quelle ... Formazioni ufficiali Bournemouth-Leicester - Premier League 2019/2020 Le Formazioni ufficiali di Bournemouth-Leicester , posticipo domenica della 35° giornata di Premier League 2019 / 2020 . I padroni di casa a tre turni dalla conclusione del campionato sono a -6 dal Watford e necessitano dei tre punti. Non ...

Le di , posticipo domenica della 35° giornata di / . I padroni di casa a tre turni dalla conclusione del campionato sono a -6 dal Watford e necessitano dei tre punti. Non ... Sema : “Penso all’Udinese - non ho fretta di ritornare in Premier League” Ken Sema, calciatore del Watford attualmente in prestito all’Udinese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Prima ero abituato a giocare in modo decisamente più ...

SkySport : WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0 Risultato finale ? ? rig. #Jimenez (45+2') ? #Dendoncker (46') ? #Jota (74') ? Premier L… - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - ETGazzetta : Ancelotti crolla a Wolverhampton: fine dei sogni europei. Mourinho vince il derby con l'Arsenal #WOLEVE #TOTARS - passionepremier : Mourinho, il derby di Londra è tuo! Arsenal battuto 2-1: il Tottenham ora vede l’Europa - FutXFan : Tornano i #TOTSSF di #PremierLeague! Ecco come ottenerli!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News Formazioni ufficiali Bournemouth-Leicester, Premier League 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Leicester, posticipo domenica della 35° giornata di Premier League 2019/2020. I padroni di casa a tre turni dalla conclusione del campionato sono a -6 dal Watfor ...

Formazioni ufficiali Tottenham-Arsenal, Premier League 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Arsenal, sfida valida per la 35° giornata di Premier League 2019/2020. Derby londinese tra quelle che probabilmente sono le squadre ad avere più deluso in Inghilte ...

Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Leicester, posticipo domenica della 35° giornata di Premier League 2019/2020. I padroni di casa a tre turni dalla conclusione del campionato sono a -6 dal Watfor ...Le formazioni ufficiali di Tottenham-Arsenal, sfida valida per la 35° giornata di Premier League 2019/2020. Derby londinese tra quelle che probabilmente sono le squadre ad avere più deluso in Inghilte ...