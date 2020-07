Polonia: al via voto per ballottaggio presidenziali (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono aperti da questa mattina i seggi in Polonia per l'atteso ballottaggio delle presidenziali tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski: ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Polonia: al via voto per ballottaggio presidenziali - alexfoti : Ballottaggio presidenziale per cambiare la Polonia - hotdogclubPD : Polonia, viaggio nelle ‘Lgbt free zones’ vietate ai gay: “Non vogliamo arrestarli, solo che si nascondano”. “Ci dic… - francobus100 : Polonia, viaggio nelle ‘Lgbt free zones’ vietate ai gay: “Non vogliamo arrestarli, solo che si nascondano”. “Ci dic… - FlavioPozza : Un po’ di video sui social, alcuni comizi x esaltare il proprio ego e poi via a mangiare. Quel che è peggio è che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia via Polonia: al via voto per ballottaggio presidenziali - Europa Agenzia ANSA Turismo, timidi segnali di ripresa "Anche dall’estero per Schifanoia"

Quindicimila visitatori per la mostra di Banksy. 3500 a palazzo Schifanoia, altro 3165 in Castello (il dato è di giugno) cui se ne aggiungono 1124 nei primi dieci giorni di luglio. Per chi ricorda il ...

Polonia: al via voto per ballottaggio presidenziali

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Sono aperti da questa mattina i seggi in Polonia per l'atteso ballottaggio delle presidenziali tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ...

Quindicimila visitatori per la mostra di Banksy. 3500 a palazzo Schifanoia, altro 3165 in Castello (il dato è di giugno) cui se ne aggiungono 1124 nei primi dieci giorni di luglio. Per chi ricorda il ...(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Sono aperti da questa mattina i seggi in Polonia per l'atteso ballottaggio delle presidenziali tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ...