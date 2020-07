Olbia, muore in spiaggia subito dopo aver fatto il bagno (Di domenica 12 luglio 2020) L'uomo, 79 anni, era a mare con la moglie. Si è accasciato sulla battigia appena uscito dall'acqua Leggi su repubblica

