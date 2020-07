Nicola: “Nulla è mai scontato. Iago Falqué? E’ importante che sia tornato” (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo la vittoria di 2-0 del suo Genoa ai danni della SPAL, il tecnico del grifone Davide Nicola ha commentato la gara del primo pomeriggio ai microfoni di DAZN. “Tre gare fondamentali? Io non utilizzo questi termini da out-out, non sono utili o produttivi. Di certo sono molto importanti, perché ci danno la possibilità di conquistare qualcosa di altrettanto importante. In gare come questa di oggi, di scontato non c’è nulla. Stiamo ritrovando la nostra identità, e il gioco che ci fa trovare la possibilità di raggiungere risultati importanti. Iago Falqué? Non giocava da aprile dell’anno scorso, e con noi su 6 partite ne ha fatte 5. Ritengo che per lui sia importante essere utile alla causa.” Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

