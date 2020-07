Lecce, Liverani: "Abbiamo creato chance clamorose, la squadra è viva" (Di domenica 12 luglio 2020) CAGLIARI - Fabio Liverani , raggiunto da Sky Sport, ha commentato il pareggio a reti inviolate maturato in casa del Cagliari : "Abbiamo fatto un'ottima partita - esordisce il tecnico del Lecce - ... Leggi su corrieredellosport

