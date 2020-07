Le proteste a Sofia contro il governo “corrotto e mafioso” (Di domenica 12 luglio 2020) Nel centro di Sofia ieri sono continuate fino a tarda notte proteste contro il governo, con migliaia di bulgari che per il secondo giorno consecutivo hanno manifestato a sostegno del presidente Rumen Radev, secondo il quale l’esecutivo “deve dare una risposta all’intero popolo per la dilagante corruzione nella gestione del Paese” ed è giunta l’ora di “ripulire il potere conquistato dalla mafia”. Sempre ieri si è svolta una contromanifestazione organizzata dal partito di centrodestra al potere Gerb, che ha radunato con autobus simpatizzanti provenienti dall’intero Paese per esprimere sostegno al governo del premier e leader del Gerb Boyko Borissov. Le proteste a Sofia contro ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : proteste Sofia Le notti di protesta nei Balcani: Vucic e Borissov nel mirino di serbi e bulgari Euronews Italiano Le notti di protesta nei Balcani: Vucic e Borissov nel mirino di serbi e bulgari

Dopo la cancellazione del coprifuoco inizialmente previsto proprio per questo fine settimana e dopo gli scontri di venerdi, cala d'intensità la protesta popolare a Belgrado e in altre città della Serb ...

Europa sotto choc, ira greca. Insorgono ortodossi e Unesco

Santa Sofia che torna a essere una moschea provoca uno choc in tutto il mondo (e in particolare nell’area euromediterranea) e solleva polemiche destinate a durare nel tempo. Per Erdogan, spesso accusa ...

