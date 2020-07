Irruzione in villa ad Aprilia, legano marito e moglie e li derubano: caccia a una banda di 5 rapinatori (Di domenica 12 luglio 2020) Il proprietario di una villa ubicata ad Aprilia, questa notte ha denunciato ai Carabinieri del locale reparto territoriale, che alle ore 22.30 di ieri 11 luglio, cinque persone travisate ed armate di coltelli si erano introdotte all’interno della sua abitazione. Dopo aver legato sia lui che sua moglie, i 5 malfattori si sono impossessati di una pistola calibro 9×21, di una carabina calibro 12, di due autovetture di sua proprietà e delle chiavi di un’altra abitazione di proprietà dell’uomo, sita a Roma. Lì, infatti, la banda si è successivamente recata per mettere in atto una seconda rapina, trafugando dalla casa 7.000 euro in contanti. Irruzione in villa ad Aprilia, legano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

