Il governo litiga con Atlantia, ma concede la proroga della concessione a Fiumicino (Di domenica 12 luglio 2020) Il 28 ottobre del 2019 il governo Conte con il ministero dell’Ambiente bocciava il raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino, dopo meno di otto mesi lo stesso governo ripropone l’ampliamento, mentre il trasporto aereo nel mondo è entrato in crisi e tutte le compagnie aeree, a causa della crisi da pandemia da Covid 19, stanno riducendo drasticamente i voli, personale e flotte aeree.Prima con la proposta ”Italia Veloce“ della ministra De Micheli, poi nelle slide degli Stati generali promossi da Conte e ora nel decreto semplificazione l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino è diventata una priorità del governo. La volontà della maggioranza giallorossa nel voler realizzare questa opera ... Leggi su huffingtonpost

