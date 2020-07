Genoa, Masiello: «Salvezza? Rincorsa ancora lunga, stiamo lottando» (Di domenica 12 luglio 2020) Il difensore del Genoa, Andrea Masiello, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Spal ai microfoni di Dazn Andrea Masiello, difensore del Genoa, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Spal ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del difensore rossoblu: VITTORIA CONTRO LA SPAL – «Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, la nostra Rincorsa è lunga ma oggi è stato il primo passo. stiamo lottando, dando tutto in allenamento e cercando di migliorare i nostri errori». PORTA INVIOLATA – «Bisogna lavorare sempre e migliorarci, nelle ultime gare abbiamo subiti un po’ di gol per colpa nostra, su disattenzioni». MOMENTO Genoa – «C’eravamo tirati fuori in quel ... Leggi su calcionews24

