Formula 1, Toto Wolff senza peli sulla lingua: “non mi sarei mai aspettato una Ferrari così debole” (Di domenica 12 luglio 2020) Sorriso nascosto sotto la mascherina, ma occhi che tradiscono tutta la soddisfazione per questa doppietta ottenuta dalla Mercedes nel Gran Premio di Stiria. Bryn Lennon/Getty ImagesToto Wolff si gode il bottino portato a casa da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, chiedendo però al proprio team di non abbassare la guardia: “siamo contenti per il risultato, ma abbiamo sempre la voglia di proseguire lo sviluppo della macchina” le parole del team principal Mercedes a Sky Sport. “Tra 7 giorni andremo a Budapest, un circuito completamente diverso e per questo rimaniamo con i piedi per terra. Ieri Hamilton è stato stupendo, non ho mai visto in F1 un gap di 1″2 in qualifica tra primo e secondo, oggi anche ha fatto un fantastico lavoro e siamo orgogliosi di lui. Abbiamo trovato le soluzioni per il cambio, ma abbiamo ... Leggi su sportfair

