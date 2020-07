Coronavirus, Galli: «Il virus corre grazie ai super diffusori» (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus ultime news. “In questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori, anche asintomatici, che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione”. Lo afferma intervistato dal Corriere della Sera il primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, di fronte alla crescita continua in tutto il mondo delle infezioni da Coronavirus. Sulla chiusura dei voli da alcuni Paesi, dice che “è stato un atto quasi dovuto, perché dobbiamo stare attenti alle infezioni di ritorno. Il problema persiste in tutto il mondo, un po’ meno in Europa”. >> Coronavirus: ... Leggi su urbanpost

