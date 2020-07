Brooklyn Beckham, c’è l’annuncio ufficiale: «Io e Nicola ci sposiamo» (Di domenica 12 luglio 2020) L’annuncio, sulle prime, è stato imputabile alla sola parola di supposti amici. Ma, alle indiscrezioni, è seguito presto un intervento ufficiale. Brooklyn Beckham, che fonti hanno rivelato aver chiesto la mano della fidanzata, Nicola Anne Peltz, ha confermato via Instagram di essere pronto per le nozze. «Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi, e ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e, un giorno, il miglior papà», ha scritto online il primogenito di casa Beckham, pubblicando uno scatto rubato al momento della proposta. Leggi su vanityfair

