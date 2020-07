Al Bano segue la dieta Lemme, ecco con quali risultati (Di domenica 12 luglio 2020) Al Bano, la dieta del dottor Lemme funziona Al Bano è una tra le tante star che ha deciso di fare affidamento sulla dieta del dottor Lemme, incontroverso farmacista dietologo. Il dottore è spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso dove spiega che la sua dieta è il frutto di tanti anni di lavoro cercando di difendersi da chi lo critica e lo seppellisce tra le cattiverie. Spesso ha affermato che grazie a metodo da lui studiato, molti sono riusciti a perdere tanti kg e a raggiungere finalmente la forma fisica desiderata. Magari è vero. Ciò che però è fortemente criticato è il suo modo di fare, il modo di esprimersi. Coloro che hanno seguito i suoi consigli hanno ottenuto diversi ... Leggi su kontrokultura

Al Bano è uno dei cantanti italiani di maggior successo. Spesso è stato al centro dei rumor per i vari e presunti ritorni di fiamma con Romina Power, sua partner storica. Il cantante di Cellino San Ma ...Al Bano Carrisi ha perso moltissimi chili e si mostra decisamente dimagrito: scopriamo qual è la dieta speciale che ha seguito. In quest’ultimo periodo si è parlato spesso di Al Bano per via dei solit ...