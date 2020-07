Virus, in Italia 7 morti e 188 nuovi positivi (Di sabato 11 luglio 2020) La ha diramato il legato ai casi di in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 11 luglio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 242.827, dei quali 194.579 sono guariti, l'80,1%... Leggi su leggo

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - NicolaPorro : Le bugie di #Pechino sul #virus e gli errori del #Governo italiano. Cronaca di una #pandemia che si poteva evitare… - NicolaPorro : Il giornale unico del virus continua a fomentare la paura per il #COVID19. Ma perché nessuno dice che sono diminuit… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Lo 0,01% della popolazione mondiale è morto per il virus. Un numero imprecisato morirà per fame, guerre, sommosse e co… - de_basso : Oggi 7 morti per virus come si puo' chiamare emergenza ? QUANTI PER INFARTO,POLMONITE,TUMORE ? Conte basta prendere… -