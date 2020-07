Una tartaruga ha deposto le uova nel Salento durante una festa in spiaggia (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - Una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Lido Marini, ad Ugento (Lecce), mentre sull'arenile era in corso una festa. Sono stati i presenti ad accorgersi della tartaruga che cercava un luogo tranquillo dove fare la nidiata. L'animale è stato sorvegliato fino all'arrivo della Guardia costiera che, a sua volta, ha fatto intervenire gli esperti del Centro recupero tartarughe del Museo di Storia naturale del Salento. La tartaruga ha, così, potuto deporre le uova e riprendere il mare in tranquillità. Il nido sarà sorvegliato fino alla schiusa delle uova prevista fra alcune settimane. Si tratta della terza nidiata di Caretta caretta segnalata questa estate sul ... Leggi su agi

Animali : una tartaruga nel Cilento seppellisce le uova tra le sdraio di un lido Quando, stamattina, il bagnino di un noto albergo di Centola Palinuro, nel Salernitano, ha individuato possibili tracce del passaggio di una tartaruga , hanno deciso di spostare lettini e sdraio e transennare quell’area ...

Quando, stamattina, il bagnino di un noto albergo di Centola Palinuro, nel Salernitano, ha individuato possibili tracce del passaggio di una , hanno deciso di spostare lettini e e transennare quell’area ... Doppio avvistamento questa mattina a Punta Campanella : una tartaruga e un gruppo di delfini [FOTO e VIDEO] Una tartaruga che riposa nel mare tra Massa Lubrense e Capri. Un gruppo di delfini che affianca l’imbarcazione del Parco Marino di Punta Campanella tra Punta Montalto e Marina del Cantone. Anche questa mattina si registra un Doppio ...

Una che riposa nel mare tra Massa Lubrense e Capri. Un di che affianca l’imbarcazione del Parco Marino di tra Montalto e Marina del Cantone. Anche si registra un ... Animali - Pomezia : tartaruga marina depone 90 uova su una spiaggia di Torvaianica Un evento straordinario quello avvenuto ieri notte sulla spiaggia di Torvaianica: una tartaruga marina (Caretta Caretta) di oltre un metro ha deposto circa 90 uova in un nido che ha scavato a circa 40 metri dalla battigia. E’ quanto si ...

stop_fake_news_ : AGI - Una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Lido Marini, ad Ugento (Lecce), mentre sul… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Una #tartaruga ha deposto le uova nel Salento durante una festa in spiaggia - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Italia: Una #tartaruga ha deposto le uova nel Salento durante una festa in spiaggia - Agenzia_Italia : Una #tartaruga ha deposto le uova nel Salento durante una festa in spiaggia - _gnegna_ : Voglio piangere, abbiamo una tartaruga che non sta bene ???? -