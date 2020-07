‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati vicinissima a dimenticare Ciavy Maliokapis per Alessandro Basciano ma il web nota dei curiosi ‘intrecci’ (Di sabato 11 luglio 2020) L’edizione di quest’anno di Temptation Island ha tra i suoi protagonisti Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis. Di 27 anni lei e di 35 lui. All’interno dei rispettivi villaggi i due stanno vivendo la loro esperienza per capire quanto è forte il sentimento che li lega e hanno iniziato a relazionarsi con i vari single. Nella scorsa puntata infatti abbiamo assistito ad una Valeria particolarmente vicina ad Alessandro Basciano (ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, nonché non scelta). Ebbene, in delle Instagram Story Deianira Marzano ha posto l’accento su un dettaglio particolare. A quanto pare infatti Ciavy è un amico di Daniele Schiavon, ex fidanzato ma soprattutto il corteggiatore ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - WanheDuran92 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 2 (2014): Cristian Gallella corre da Tara Gabrieletto - ricordachisei : RT @nonfaretardi: Ti amavo, poi mi hai chiesto ci guardiamo temptation island. - httpMelissa2504 : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - gossipn60139485 : Temptation Island, Manila Nazzaro in crisi con Lorenzo Amoruso: lui non vuole trasferirsi a Roma e leiâ?¦ ? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna