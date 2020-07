Roma, Fonseca soddisfatto: “Possiamo fare di più, importante vincere oggi” (Di sabato 11 luglio 2020) La Roma torna a sorridere. I giallorossi vincono contro il Brescia, bissando la vittoria ottenuta contro il Parma. In questo modo i capitolini blindano la quinta posizione valevole la qualificazione all'Europa League.caption id="attachment 556115" align="alignnone" width="1024" Fonseca (Getty Images)/captionLE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere qui. L'ho detto anche ai ragazzi. Questo successo può portare fiducia e ci permette di mantenere il quinto posto. Sono soddisfatto di Zaniolo come di tutta la squadra. Oggi ne abbiamo fatti tre e avremmo potuto farne di più. E' importante far giocare tutti. Abbiamo un problema di dare più minuti ... Leggi su itasportpress

