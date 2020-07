Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: HBO cancella Run, Fox rinnova The Moodys (Di sabato 11 luglio 2020) Rinnovi e cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e cancellazioni Serie tv a partire da giugno 2016 – Rinnovi e cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Rinnovi e cancellazioni Serie TV: ultimo aggiornamento 11 luglio HBO cancella Run dopo una sola stagione, la Serie creata da Vicky Jones e prodotta da Phoebe ... Leggi su dituttounpop

Recenserie : Caldo, ultimi rinnovi, cancellazioni e casting... Tutto questo porta con sé il primo #Recenews di Luglio. -

