Pedopornografia, mutilazioni e violenze: un 15enne a capo della “chat degli orrori” (Di sabato 11 luglio 2020) Suicidi, mutilazioni su umani e animali, violenze di ogni genere e video pedopornografici. Questo e tanto altro il contenuto raccapricciante trovato in mano a 20 minorenni, denunciati dalla Polizia Postale. Le indagini sono partite dalla denuncia di una madre a Lucca, dopo aver trovato sul cellulare del figlio 15enne immagini e video sconcertanti. Sarebbe lui la mente dietro la “chat degli orrori”. La scorsa settimana, a Torino è stata smantellata un’altra rete di pedofilia e Pedopornografia online. Denunciati 20 minorenni Dall’indagine “Dangerous Images” (Immagini pericolose) della Polizia postale e delle Comunicazioni si è infine giunti alla denuncia in stato di libertà per 20 minorenni. I giovani sono accusati dei reati ... Leggi su thesocialpost

Pedopornografia - scoperta chat "degli orrori" con 20 minori che si scambiavano immagini hard e foto di suicidi e mutilazioni Venti minori si scambiavano immagini "di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà" in una chat, scoperta dalla polizia postale.

