Lo squalo attacca alle gambe un surfista 17enne: quando lo riportano a riva è già morto (video) (Di sabato 11 luglio 2020) Tragedia in Australia. Uno squalo attacca un surfista 17enne mentre si trovava al largo di Wooli Beach, vicino Grafton, a circa 600 km a nord di Sydney. La notizia del decesso del ragazzo è stata confermata dalla polizia. Tragedia in Australia, squalo attacca surfista 17enne Le spiagge della zona sono state chiuse. Testimoni hanno riferito alla polizia di aver assistito all’attacco. Non solo: a quanto riportano alcuni testimoni della tragedia, sembra anche che diversi surfisti abbiano cercato di soccorrere il giovane sotto attacco che, a pochi istanti dall’aggressione, riportava già lesioni gravi alle gambe. Una volta riusciti a sottrarre il giovane dalla feroce morsa ... Leggi su secoloditalia

