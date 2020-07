La linea dura di Conte paga. Il Consiglio Ue conferma: Recovery Fund da 750 miliardi. Il premier in Olanda incontra il falco Rutte e spinge sull’intesa entro luglio. Lunedì i bilaterali con Merkel e Macron (Di sabato 11 luglio 2020) L a tanto attesa proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel (nella foto) sul Recovery Fund, presentata ieri mattina in conferenza stampa, è sicuramente un prinmo passo ma non significa affatto che l’intesa sia stata raggiunta. Ad ogni modo, accogliendo le richieste dei Paesi del sud, Michel conferma la proposta della Commissione europea di stabilire il fondo in 750 miliardi di euro, suddivisi in 500 di sussidi e 250 di prestiti, ma adesso si tratta di portare avanti senza intoppi i negoziati tra gli Stati membri: l’intesa andrà formalizzata al summit del 17 e 18 luglio ed è necessaria l’unanimità da parte dei 27. Non sarà semplice, ma il tempo stringe: “Questa proposta è una base, avremo bisogno di ... Leggi su lanotiziagiornale

