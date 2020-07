Jada Pinkett Smith ammette: «Ho avuto una relazione con August Alsina» (Di sabato 11 luglio 2020) Jada Pinkett Smith si era ripromessa di negare tutto. Così, quando August Alsina, il cantante oggi ventisettenne conosciuto quattro anni fa, per tramite del figlio Jaden, ha provato a dire di aver avuto una storia con l’attrice, questa ha tirato dritto per la propria strada. Ha smentito, negato, ha finto indignazione di fronte a quelle liquidate come false accuse. Poi, qualche mese più tardi, ha calato la maschera. Leggi su vanityfair

Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina : "Io e Will Smith eravamo separati" L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazione da Will Smith . Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con August Alsina aggiungendo però che in quel ...

L'attrice ha ammesso di aver avuto una con il rapper durante la separazione da . ha ammesso di aver avuto una con aggiungendo però che in quel ... Will Smith e Jada Pinkett Smith - August Alsina insiste : "sapevano che avrei parlato della relazione" August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith con la benedizione di Will Smith : 'Erano stati avvisati che avrei parlato della relazione'. August Alsina sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith erano ...

su Instagram conferma di aver avuto una relazione con con la benedizione di : 'Erano stati avvisati che relazione'. sostiene che e erano ... Jada Pinkett Smith smentisce il flirt con il cantante August Alsina : "tutte bugie" Il cantante August Alsina ha rivelato di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith, ma l'attrice ha voluto smentire ufficialmente. Jada Pinkett Smith ha smentito le dichiarazioni del cantante August Alsina che sostiene di avere avuto una ...

VanityFairIt : Prima aveva negato, ma ora la moglie di Will Smith ha confessato di essere stata con un altro uomo, quando lei e il… - entenkwkm : L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazi… - ValentinaInLA : Jada Pinkett Smith conferma la relazione con August Alsina durante un periodo di separazione da Will Smith, circa 4… - kandisarthur_ : RT @kandisarthur_: ahahhaa Jada fuccin’ Pinkett ! - zazoomnews : Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina: Io e Will Smith eravamo separati - #Pinkett #Smith… -

Ultime Notizie dalla rete : Jada Pinkett Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina: "Io e Will Smith eravamo separati" Movieplayer.it Jada Pinkett Smith ammette: «Ho avuto una relazione con August Alsina»

La moglie di Will Smith, durante un episodio del suo «Red Table Talk», ha confessato quel che il cantante, oggi ventisettenne, ha detto mesi fa. Quattro anni fa, quando lei e il marito erano separati ...

Will Smith: la moglie conferma la relazione con il cantante August Alsina

Il cantante R&B August Alsina aveva suscitato polemiche il 30 giugno, quando ha affermato in un'intervista di essere stato coinvolto romanticamente con Pinkett Smith. Alsina aveva anche aggiunto che S ...

La moglie di Will Smith, durante un episodio del suo «Red Table Talk», ha confessato quel che il cantante, oggi ventisettenne, ha detto mesi fa. Quattro anni fa, quando lei e il marito erano separati ...Il cantante R&B August Alsina aveva suscitato polemiche il 30 giugno, quando ha affermato in un'intervista di essere stato coinvolto romanticamente con Pinkett Smith. Alsina aveva anche aggiunto che S ...