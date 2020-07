Genoa-Spal, Di Biagio: “Utopia recuperare il Lecce” (Di sabato 11 luglio 2020) “Questa squadra è ultima da inizio dell’anno. Quando sono arrivato ho cercato di giocare le partite per vincerle, imponendo il gioco ma non ci siamo riusciti“. Luigi Di Biagio non nasconde la delusione nel corso della conferenza stampa della vigilia di Genoa-Spal, scontro salvezza in piena regola tra l’ultima e la terzultima forza del campionato. Dopo la sconfitta contro l’Udinese per 3-0, la squadra ha incontrato una delegazione di tifosi: “Si è trattato di un incontro legittimo. Da parte loro volevano far vedere l’attaccamento alla maglia dopo tutto quello che stava succedendo. Un incontro civile e cordiale che non mi è dispiaciuto. Niente di eclatante, soltanto un far vedere che c’è tanta amarezza. Dobbiamo parlare poco e ascoltare, correre tanto e dare ... Leggi su sportface

