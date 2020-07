Gazzetta: Milik può diventare obiettivo di mercato per il Milan (e non gli dispiacerebbe) (Di sabato 11 luglio 2020) Domani il Napoli sfiderà il Milan al San Paolo. Il club rossonero corteggia l’attaccante azzurro Arkadius Milik. Il polacco non vuole rinnovare con il Napoli perché cerca maggiore continuità di gioco e il Milan aspira da tempo a trovare un nove che abbia le sue caratteristiche, scrive la Gazzetta dello Sport. “Domani dunque c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare“. L'articolo Gazzetta: Milik ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta - Milik non rinnova e sarà ceduto : Juve non accontenta ADL - spunta nuova destinazione Arek Milik , che questa sera dovrebbe partire dalla panchina contro il Genoa, ha rifiutato il rinnovo e per questo motivo il Napoli ha già deciso di cederlo.

Arek , che questa sera dovrebbe partire dalla panchina contro il Genoa, ha rifiutato il rinnovo e per questo motivo il Napoli ha già deciso di cederlo. Gazzetta - Bernardeschi nell'affare-Milik. Ma solo se ADL abbassa le pretese Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa raccogliere l'eredità di José Maria Callejon e uno dei profili che più stuzzicano il palato è quello di Federico Bernardeschi della Juventus.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa raccogliere l'eredità di José Maria Callejon e uno dei profili che più stuzzicano il palato è quello di Federico della Juventus. Gazzetta : Napoli-Roma - torna Manolas. Nel tridente Callejon - Milik e Lozano Sulla Gazzetta dello Sport la probabile formazione di Napoli-Roma, in programma al San Paolo domani sera alle 21,45. La novità principale è il ritorno di Manolas al centro della difesa, proprio contro la sua ex squadra. “Dopo ...

napolista : Gazzetta: Milik può diventare obiettivo di mercato per il Milan (e non gli dispiacerebbe) Il polacco vuole maggiore… - infoitsport : Gazzetta - Milik e Bernardeschi, lo juventino guadagna molto - infoitsport : Gazzetta - Milik-Juve, tramonta lo scambio con Bernardeschi al Napoli: ingaggio e diritti d'immagine bloccano ogni… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Bernardeschi non vuole andare al Napoli, salta lo scambio con Milik? - peedebe : RT @Gazzetta_it: Napoli, l'ex #Krol tra mercato e #Champions: 'Milik va tenuto. E al Camp Nou...' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik L'ex Krol tra mercato e Champions: "Milik va tenuto. E al Camp Nou..." La Gazzetta dello Sport Lukaku a rischio contro il Torino. Milan, torna Calha dal 1'. Gasp con un dubbio in attacco

Atalanta, chi con Gomez e Zapata? La Juve ritrova De Ligt e Dybala. Napoli, riecco Koulibaly, Zielinski e Callejon. Ribery ancora titolare? Altro giro, altra corsa. Terminata col 2-2 tra Verona-Inter ...

Gazzetta - Milik e Bernardeschi, lo juventino guadagna molto

L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, intervenuto su Sky Sport nel post-partita della 31esima giornata di Serie A, ha esaminato la vittoria della sua squadra contro il Genoa. A volte non accettano ...

Atalanta, chi con Gomez e Zapata? La Juve ritrova De Ligt e Dybala. Napoli, riecco Koulibaly, Zielinski e Callejon. Ribery ancora titolare? Altro giro, altra corsa. Terminata col 2-2 tra Verona-Inter ...L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, intervenuto su Sky Sport nel post-partita della 31esima giornata di Serie A, ha esaminato la vittoria della sua squadra contro il Genoa. A volte non accettano ...