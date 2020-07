Fiumicino, 250 ragazzi accalcati e senza protezioni: chiuso per assembramenti l’Opera (Di sabato 11 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, diretto da Somma Catello, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nella serata del 10 luglio scorso, hanno proceduto alla chiusura immediata e per 5 giorni del locale “OPERA”, per aver violato le misure per contenere la diffusione del COVID 19. I poliziotti, giunti all’esterno del locale, si sono trovati di fronte circa 250 giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, accalcati e privi dei dispositivi di protezione individuali, intenti ad ascoltare musica ad alto volume, arrecando disturbo all’intero vicinato. LEGGI ANCHE: Fiumicino. Simula una rapina, ma viene scoperto dai carabinieri: denunciato corriere infedele NIENTE PROTEZIONE NEANCHE PER IL PERSONALE Entrati all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

