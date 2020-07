Fisco, dati Cgia: Con il Covid si pagano più pensioni che buste paga (Di sabato 11 luglio 2020) Il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati. Se nello scorso maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni di unità, le pensioni erogate sono superiori. Lo rileva la Cgia osservando che all’1 gennaio 2019 le pensioni erogate in Italia ammontavano a 22,78 mln. Se si tiene conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di chi ha raggiunto il limite di età e dell’impulso dato dall’introduzione di “quota 100”, successivamente all’1 gennaio 2019 il numero delle pensioni è salito almeno di 220 mila unità. “Il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi – spiega Paolo Zabeo -. Dopo l’esplosione del Covid, infatti, è ... Leggi su ildenaro

BrennaFranco : *INFO FISCO* ```Il garante privacy boccia la fatturazione elettronica``` I controlli incrociati sui dati delle fa… - Asso_ReS : Sul #fisco pesano la sospensione dei versamenti, la #crisi dei consumi e la lotta all’#evasionefiscale I dati del… - colmarn : @Damy1839 @blue_flag4 Eh ma il passato spendaccione non è solo dovuto agli anni 80... anzi viene da dire che sia pi… - Claudiano1979 : @denardimax La semplificazione è sempre da intendersi dal lato pa. 4.000.000.000 di risparmio per il fisco grazie a… - MelaLaChemist : RT @Orco__Boia: La #veritàperberlusconi è che #Berlusconi è un delinquente frodatore del fisco, corruttore e puttaniere pedofilo. Potete d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco dati Fattura elettronica: quando il Fisco viola la privacy La Legge per Tutti Catania, il trucco per frodare il Fisco per almeno trenta milioni di euro

Ecco gli arrestati dell'operazione della Guardia di Finanza Fake Credit: al centro di tutto la Confimed Italia di Antonio Paladino Tre persone in carcere, 21 agli arresti domiciliari e 6 raggiunte dal ...

Lavori di ristrutturazione: detrazione agli eredi solo con la disponibilità dell’immobile

L’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/e dell’8 luglio conferma le condizioni nel rispetto delle quali gli eredi possono usufruire del bonus ristrutturazione. Ecco in chiaro le indicazioni forn ...

Ecco gli arrestati dell'operazione della Guardia di Finanza Fake Credit: al centro di tutto la Confimed Italia di Antonio Paladino Tre persone in carcere, 21 agli arresti domiciliari e 6 raggiunte dal ...L’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/e dell’8 luglio conferma le condizioni nel rispetto delle quali gli eredi possono usufruire del bonus ristrutturazione. Ecco in chiaro le indicazioni forn ...