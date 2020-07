Far Cry 6: ecco le indiscrezioni prima dell’annuncio ufficiale di domani (Di sabato 11 luglio 2020) Far Cry 6 verrà svelato al mondo intero domani all’Ubisoft Forward. Per colpa però di un errore di pubblicazione della pagina dedicata al gioco su Playstation Store sono già trapelate molte informazioni che vi vogliamo riportare in esclusiva. Iniziamo con la presunta data ufficiale di uscita che dovrebbe essere il 18 febbraio 2021. Se siete appassionati di questo gioco segnatela in rosso sul vostro calendario. Seconda notizia veramente importante è che chi deciderà di acquistare il gioco per Play Station 4 lo avrà disponibile anche per Play Station 5 con tutte le migliorie del caso senza dover aggiungere nemmeno un centesimo in più. Insomma un vero e proprio vantaggio per il consumatore. L’ambientazione sarà tropicale, ispirata al sud America o a Cuba in particolare stando alle immagini ... Leggi su esports247

