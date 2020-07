Dove vedere Cremonese Chievo Verona streaming e diretta tv, match Serie B lunedì 13 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Prosegue spedito il campionato di Serie B 2019/20 e l’incontro tra Cremonese e Chievo Verona ci offrirà senz’altro grandi emozioni. Gli uomini di Bisoli vengono da due vittorie consecutive contro Pescara e Livorno, arrivate dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 con la Salernitana. Prestazioni incoraggianti le ultime due per la Cremonese, che guarda alle gare successive con fiducia. L’obiettivo salvezza è tutt’altro che centrato e un risultato positivo contro il Chievo, potrebbe essere la chiave per risolvere questo campionato di sofferenza per la compagine di Cremona. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand Il Chievo è in zona play-off, ma per i veneti non c’è ... Leggi su news.superscommesse

