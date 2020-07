Dissonanza cognitiva, l’incompatibilità tra l’essere e il fare (Di sabato 11 luglio 2020) La chiamano Dissonanza cognitiva, ed è quella sensazione di disagio emotivo che proviamo ogni qualvolta albergano nella nostra mente, idee e decisioni incompatibili tra loro o con quello che siamo. Capita, molto spesso, che prendiamo scelte per noi stesse e per la nostra vita, seguendo quello che ci dice il cuore o la testa, oppure affidandoci alle nostre sensazioni, ai valori e alle credenze. Ma che succede quando tutto quello in cui abbiamo sempre creduto si scontra con le scelte che prendiamo? Il termine Dissonanza cognitiva è stato coniato per la prima volta dallo psicologo Leon Festinger nel 1957 ed oggi è utilizzato in psicologia per indicare la mancanza di coerenza tra le credenze, i valori e i comportamenti intrisi in ognuno di noi. Probabilmente sarà capitato a tutte, almeno una ... Leggi su dilei

