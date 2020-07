Di Biagio: “La tecnica conta poco. Passa tutto dalla testa” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla vigilia della sfida di serie A contro il Genoa, il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, ha presentato la gara. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Sarà un Genoa che proverà a vincere la partita, che cercherà di concretizzare le occasioni. Un’altra squadra in difficoltà come noi, che cercherà i tre punti. Noi dovremo essere bravi a contrattaccare, ma ora conta di più però la forza mentale e l’impatto alla partita che le certezze tecniche, a maggior ragione se si gioca con questa frequenza. Chi ha più forza mentale alla lunga potrà dire la sua. Ognuno di noi deve pensare che quando non ce la farà più, avrà un quarto d’ora ancora per giocare. Passa tutto dalla ... Leggi su alfredopedulla

“La fuga dal ritiro e West disse che doveva giocare perchè glielo aveva detto Dio” Vieri-Di Biagio - che risate! Christian Vieri e Luigi Di Biagio, compagni di squadra nell’Inter dal 1999 al 2003, si sono ritrovati in diretta su Instagram. E’ stata l’occasione per rispolverare ricordi e aneddoti degli anni in nerazzurro, ma non solo. I ...

