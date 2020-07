Autostrade, ore decisive per trovare l’intesa. Si tratta a oltranza al ministero (Di sabato 11 luglio 2020) Per il destino di Autostrade sono ore cruciali che si intrecciano anche con un’altra partita chiave, quella del riassetto del capitale della compagnia Leggi su ilsole24ore

Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 11/07/2020 al giorno 12/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pr ...Per il destino di Autostrade sono dunque ore cruciali che si intrecciano anche con un’altra partita chiave direttamente collegata, ossia quella del riassetto del capitale della compagnia. Anche in que ...