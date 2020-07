Atalanta, Mirco Moioli insulta un tifoso del Napoli: ” Terrone del…” -Video (Di sabato 11 luglio 2020) Il team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, che alle provocazioni di un tifoso del Napoli ha risposto con l’insulto ”Terrone del …” Questa sera la straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini, che continua a sorprendere tutti a suon di gol e vittorie, affronterà la Juventus in una sfida che promette gol ed emozioni. La partita, fondamentale per la corsa scudetto, sarà naturalmente vista dai tifosi di tutta Italia. Ma uno spiacevole episodio è avvenuto all’arrivo della squadra bergamasca a Torino. Un tifoso del Napoli infatti sarebbe stato ripetutamente insultato da Gasperini ed il suo staff. Fino a che il team manager della ‘dea’, ... Leggi su bloglive

