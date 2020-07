Arcuri, il monito della Corte dei Conti: “Restituisca 1,4 milioni” (Di sabato 11 luglio 2020) Domeni Arcuri finisce di nuovo sotto i riflettori. E, in questo caso, non è per il suo ruolo da commissario straordinario nella gestione dell’emergenza Coronavirus e per alcune polemiche riguardanti i prezzi delle mascherine. La Corte dei Conti del Lazio avrebbe infatti notificato ad Arcuri, nella veste di Amministratore Delegato di Invitali, un atto di messa in mora per la restituzione di somme percepite in maniera indebita. Secondo i magistrati contabili, infatti, lo stipendio di Arcuri e di altri dirigenti e funzionari dell’azienda pubblica sarebbe stato troppo elevato e, ora, devono ridare indietro il denaro. E, stando a quanto si legge su diversi organi di stampa, la somma da ri-versare nelle casse dello Stato nel giro di pochissimo tempo. Un’accusa dalla quale ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri monito Arcuri e Azzolina, le nuove frontiere della scuola ILMONITO Rientro a settembre, Pregliasco: test sierologici docenti meglio obbligatori, poi monitoraggi nel tempo

Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti.

Scuola: monitoraggio fabbisogno arredi, spazi e docenti

(ANSA) - L'AQUILA, 03 LUG - È stato avviato un monitoraggio tra le istituzioni scolastiche abruzzesi sul fabbisogno di arredi, spazi e docenti: a dare l'input all'iniziativa l'Ufficio scolastico regio ...

Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti.(ANSA) - L'AQUILA, 03 LUG - È stato avviato un monitoraggio tra le istituzioni scolastiche abruzzesi sul fabbisogno di arredi, spazi e docenti: a dare l'input all'iniziativa l'Ufficio scolastico regio ...